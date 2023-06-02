Казахстан готов законодательно закрепить право геологоразведочных компаний на дальнейшую добычу

Казахстан планирует законодательно закрепить норму по предоставлению компаниям, которые проводят геологоразведочные работы в стране, прав на дальнейшую разведку и добычу, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев.
"Один из обсуждаемых вариантов - чтобы у компании, которая производит геологическое изучение недр, была возможность сохранить за собой право по разведке и добыче. Обсуждаем внесение изменений в наше законодательство. Все мировые компании мы приглашаем принять участие в геологоразведке: все, что вы находите, останется за вами", - сообщил он на конгрессе Astana Mining & Metallurgy 2023 в пятницу.
Как пояснил агентству "Интерфакс-Казахстан" председатель комитета геологии Мининдустрии Ерлан Акбаров, в Кодексе о недрах и недропользовании РК есть статья о лицензии на геологическое изучение, которую выдает комитет геологии. Данная лицензия, дает возможность проводить все геофизические работы без воздействия на недра, но при этом обладатель не имеет права на дальнейшее продолжение работ по разведке и добыче.
"Сейчас рассматривается вариант, чтобы недропользователи, которые выполняют геологическое изучение недр, имели право на продолжение дальнейших работ по разведке и добыче. Например, если при выполнении геологических работ недропользователь обнаруживает перспективные участки, он имеет в дальнейшем приоритетное право на этих участках на разведку с последующей добычей. Сейчас эта функция не работает. Мы хотим стимулировать именно инвестиции в геологическое изучение недр", - пояснил Акбаров.
Карабаев, выступая на конгрессе, пригласил иностранные компании участвовать в аукционе на разработку участков полезных ископаемых, который пройдет осенью.
"В октябре мы планируем провести открытый полный оцифрованный онлайн-аукцион по 25 месторождениям с балансовыми запасами в размере $46 млрд. Хотел бы пригласить наших инвесторов активно принимать участие в аукционе", - сказал министр.
Баку и Вашингтон обсудили перспективы военного сотрудничества - Минобороны Азербайджана
ВС Армении вновь обстреляли позиции Азербайджана в районе границы - Минобороны
Варшава хочет углубить сотрудничество с Баку – президент Польши
Десятки человек погибли в результате железнодорожной катастрофы на востоке Индии, 350 ранены
Сотрудники Meta будут работать из офиса три дня в неделю с сентября
ИВ Гянджи направит на работы по обустройству около 900 тыс. манатов
Оверчук: имеется существенный прогресс в вопросе разблокирования коммуникаций между Баку и Ереваном
Акционеры Netflix проголосовали против рекомендованных выплат топ-менеджерам
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
AccessBank открыл еще один филиал в обновленной концепции
День Защиты Детей был отмечен в Гяндже с поддержкой Yelo Bank
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС