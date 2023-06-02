Казахстан готов законодательно закрепить право геологоразведочных компаний на дальнейшую добычу

Казахстан планирует законодательно закрепить норму по предоставлению компаниям, которые проводят геологоразведочные работы в стране, прав на дальнейшую разведку и добычу, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев.

"Один из обсуждаемых вариантов - чтобы у компании, которая производит геологическое изучение недр, была возможность сохранить за собой право по разведке и добыче. Обсуждаем внесение изменений в наше законодательство. Все мировые компании мы приглашаем принять участие в геологоразведке: все, что вы находите, останется за вами", - сообщил он на конгрессе Astana Mining & Metallurgy 2023 в пятницу.

Как пояснил агентству "Интерфакс-Казахстан" председатель комитета геологии Мининдустрии Ерлан Акбаров, в Кодексе о недрах и недропользовании РК есть статья о лицензии на геологическое изучение, которую выдает комитет геологии. Данная лицензия, дает возможность проводить все геофизические работы без воздействия на недра, но при этом обладатель не имеет права на дальнейшее продолжение работ по разведке и добыче.

"Сейчас рассматривается вариант, чтобы недропользователи, которые выполняют геологическое изучение недр, имели право на продолжение дальнейших работ по разведке и добыче. Например, если при выполнении геологических работ недропользователь обнаруживает перспективные участки, он имеет в дальнейшем приоритетное право на этих участках на разведку с последующей добычей. Сейчас эта функция не работает. Мы хотим стимулировать именно инвестиции в геологическое изучение недр", - пояснил Акбаров.

Карабаев, выступая на конгрессе, пригласил иностранные компании участвовать в аукционе на разработку участков полезных ископаемых, который пройдет осенью.

"В октябре мы планируем провести открытый полный оцифрованный онлайн-аукцион по 25 месторождениям с балансовыми запасами в размере $46 млрд. Хотел бы пригласить наших инвесторов активно принимать участие в аукционе", - сказал министр.