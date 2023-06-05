В Кыргызстане идут задержания участников подготовки госпереворота

Спецслужбы Кыргызстана проводят массовые задержания участников возможного государственного переворота, сообщает в понедельник киргизское агентство 24.kg со ссылкой на собственные источники.
В сети распространяется видео задержания нескольких подозреваемых. Сообщается, что группа лиц готовила захват власти насильственным путем. Личности задержанных неизвестны.
В Госкомитете национальной безопасности Кыргызстана пока не комментируют распространяемую информацию.
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