В Кыргызстане идут задержания участников подготовки госпереворота

Спецслужбы Кыргызстана проводят массовые задержания участников возможного государственного переворота, сообщает в понедельник киргизское агентство 24.kg со ссылкой на собственные источники. В сети распространяется видео задержания нескольких подозреваемых. Сообщается, что группа лиц готовила захват власти насильственным путем. Личности задержанных неизвестны. В Госкомитете национальной безопасности Кыргызстана пока не комментируют распространяемую информацию.

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