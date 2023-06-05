Власти Азербайджана в 2023г ждут от участников проекта Шах-Дениз и АЧГ выплат налога на прибыль на $2,3 млрд

Правительство Азербайджана ожидает в 2023 году выплату в госбюджет налога на прибыль со стороны акционеров проекта разработки газового месторождения «Шах-Дениз» на уровне 3 млрд 235 млн манатов.

«Правительство улучшило оценку поступлений в госбюджет Азербайджана в 2023 году по налогу на прибыль от акционеров Шах-Дениз. В частности, от акционеров Шах-Дениз ожидается в текущему году выплата налога на прибыль на сумму 3 млрд 235 млн манатов, что на 360 млн манатов больше, чем согласно первоначальной оценке», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Счетной палате.

Согласно заключению Счетпалаты по проекту поправок в госбюджете Азербайджана на 2023 год, также улучшена оценка выплаты налога на прибыль со стороны акционеров АМОК (занимается разработкой нефтяного месторождения Азери-Чираг-Гюнешли). «При средней цене на нефть в $60 за баррель ими будет выплачено налога на прибыль на 767 млн манатов, что на 275 млн манатов больше первичной оценке, сделанной из цены на нефть в $50 за баррель», - подчеркнули в палате.

Таким образом, власти Азербайджана в 2023 году ожидают от акционеров Шах-Дениз и АМОК выплат по налогу на прибыль в размере 4 млрд 2 млн манатов ($2 млрд 354,1 млн по текущему курсу – ИФ).

Как сообщалось ранее, нефтегазовые компании, занимающиеся в Азербайджане разработкой месторождений "Шах-Дениз" и Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в рамках контрактов PSA (Соглашений о разделе продукции, СРП) в I-ом квартале 2023 года выплатили в госбюджет страны налога на прибыль на сумму 1 млрд 770,9 млн манатов. Из них участники проекта "Шах-Дениз" выплатили 1 млрд 545,7 млн манатов, проекта АЧГ - 225,2 млн манатов.

В 2022 году участники проектов Шах-Дениз и АЧГ выплатили в госбюджет Азербайджана налога на прибыль на сумму 5 млрд 393,904 млн манатов, что в 5,2 раза выше показателя 2021 года. При этом в 2022 году участники Шах-Дениз впервые начали выплату налога на прибыль.

Нефтегазовые компании, действующие в Азербайджане в рамках контрактов PSA, выплачивают налог на прибыль 4 раза в год: в январе, апреле, июле и в октябре. Налог на прибыль они выплачивают исходя из фактических цен на нефть и газ на мировых рынках.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года.

Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC Videsh (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкой TPAO (5,73%).

Инвестиции в рамках нового соглашения оцениваются $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте в настоящее время выглядит следующим образом: bp (оператор - 29,99%), ЛУКОЙЛ (19,99%), TPAO (19%), SOCAR (14,35%), NICO (10%) и ЗАО "Cenub Qaz Dehlizi" (6,67%).

Добыча газа с месторождения Шах-Дениз началась в декабре 2006 года.

А.Азизов