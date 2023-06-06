Каховская ГЭС полностью уничтожена и восстановлению не подлежит – «Укргидроэнерго»

Каховская ГЭС полностью уничтожена и восстановлению не подлежит после подрыва российскими военными машинного зала изнутри, заявили в ЧАО «Укргидроэнерго».

По предварительному прогнозу компании, ожидается срабатывание водохранилища в течение следующих четырех дней.

На утро 6 июня уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается, началась эвакуация населения из потенциальных районов затопления.

В компании отметили, что неконтролируемое снижение уровня водохранилища является дополнительной угрозой для временно оккупированной Запорожской АЭС. Вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС. Сейчас станционный пруд-охладитель наполнен. Украинский персонал ЗАЭС мониторит все показатели.