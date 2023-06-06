Азербайджанские суда в I кв. увеличили перевозки нефти и нефтепродуктов на 63%

Доходы Азербайджана от перевозки грузов и пассажиров морским транспортом в I-ом квартале 2023 года составили 63 млн 950,4 тыс. манатов (около $38 млн по текущему курсу –ИФ), что на 49,4% выше показателя января-марта прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Доходы от перевозки грузов морским транспортом составили 62 млн 907,5 тыс. манатов (рост на 50,9%). При этом, весь объем этих доходов пришелся на международные грузоперевозки.

Доходы от пассажироперевозок морским транспортом составили 1 млн 42,9 тыс. манатов (спад на 7,5%).

По данным статистики, в январе-марте 2023 года объем морских грузоперевозок составил 1 млн 824,3 тыс. тонн (рост на 28%), пассажироперевозок – 4,7 тыс. человек (рост на 80,8%).

В структуре грузоперевозок на долю нефти и нефтепродуктов пришлось 1 млн 28,2 тыс. тонн (рост на 62,9%), на другие грузы – 796,1 тыс. тонн (рост на 0,2%).

Как сообщалось, доходы от перевозки грузов морским транспортом в 2022 году составили 242 млн 633,6 тыс. манатов (рост на 38,2%), пассажироперевозок - 6 млн 179,3 тыс. манатов (рост в 2,1 раза). В структуре грузоперевозок на долю нефти и нефтепродуктов пришлось 3 млн 286,5 тыс. тонн (рост на 73,1%), на другие грузы – 4 млн 232,7 тыс. тонн (рост на 18,6%).

Н.Аббасова