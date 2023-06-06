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Дальнее зарубежье 06.06.2023 23:30

Правительство Испании разрешило ВМС США увеличить количество кораблей на базе в Роте

Испанское правительство во вторник утвердило решение, согласно которому ВМС США смогут увеличить количество кораблей на базе в Роте (Испания), сообщает агентство ЭФЭ.

В настоящее время к этой базе приписаны четыре американских ракетных эсминца, а благодаря новому соглашению их число доведут до шести. Предполагается, что пятый корабль США прибудет в Роту в 2024 году, а шестой - еще позже.

Эти корабли, как отмечают ЭФЭ, станут частью системы ПРО США в Европе.

В сообщении отмечается, что Рота - единственное место в Европе, где на постоянной основе базируются эсминцы ВМС США.

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Тэги: ИСПАНИЯ, США, БАЗА, КОРАБЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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