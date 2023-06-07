Глава МИД Украины о поставках F-16: все движется вперед, не нужно волноваться

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в вопросе передачи Украине истребителей F-16 “все движется вперед”, однако технически очень сложный процесс.

"F-16 летят своим ходом, в соответствии с полетным заданием. Прямо сейчас это не произойдет, но там все движется вперед, не нужно волноваться. Просто это технически очень сложный процесс, и много есть элементов. Но там есть движение", - сказал Кулеба в эфире телемарафона во вторник вечером.

Министр указал, что у Украины имеются и другие важные “потребности и задачи”, в частности артиллерийские снаряды и бронетехника.

"Все это также нужно ускорять. И здесь мы работаем над тем, чтобы были новые решения", - подчеркнул Кулеба.