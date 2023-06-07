США с 17 июня повысят консульские сборы за визы

Посольство США в Азербайджане сообщило об увеличении с 17 июня некоторых сборов за оформление неиммиграционных, в том числе гостевых, виз в США.

"Вниманию заявителей на визы в США: 17 июня 2023 года некоторые сборы за оформление неиммиграционных виз, включая сбор за гостевую визу, увеличатся со $160 до $185", - сообщили в дипмиссии.

Р.Керимов