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Внешняя политика 07.06.2023 15:29

США с 17 июня повысят консульские сборы за визы

Посольство США в Азербайджане сообщило об увеличении с 17 июня некоторых сборов за оформление неиммиграционных, в том числе гостевых, виз в США.

"Вниманию заявителей на визы в США: 17 июня 2023 года некоторые сборы за оформление неиммиграционных виз, включая сбор за гостевую визу, увеличатся со $160 до $185", - сообщили в дипмиссии.

Р.Керимов

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Тэги: США, ВИЗА, СБОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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