США с 17 июня повысят консульские сборы за визы

Посольство США в Азербайджане сообщило об увеличении с 17 июня некоторых сборов за оформление неиммиграционных, в том числе гостевых, виз в США.
"Вниманию заявителей на визы в США: 17 июня 2023 года некоторые сборы за оформление неиммиграционных виз, включая сбор за гостевую визу, увеличатся со $160 до $185", - сообщили в дипмиссии.
Р.Керимов
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