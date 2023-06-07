Украинские войска еще не начали контрнаступление - Данилов

Украинские войска еще не начали запланированное контрнаступление с целью вернуть оккупированные Россией территории, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Все это неправда. Когда все это начнется - решат наши военные … Когда мы начнем контрнаступление, все об этом узнают, все это увидят", - сказал Данилов, опровергая заявления российских официальных лиц о том, что контрнаступление украинских Сил обороны уже началось.

Он добавил, что российское руководство приняло локальные успехи украинской армии на отдельных участках фронта за начало более масштабной операции.