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Внешняя политика 08.06.2023 14:19

Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Кении

Посол Азербайджана в Кении Султан Гаджиев вручил верительные грамоты кенийскому президенту Уильяму Руто.

Об этом агентству «Интерфакс-Азербайджан» в четверг сообщили в посольстве Азербайджана в Кении.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 мая 2023 года назначил Гаджиева новым послом страны в Кении.

Р.Керимов

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Тэги: ПОСОЛ, КЕНИЯ, ДИПЛОМАТИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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