Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Кении

Посол Азербайджана в Кении Султан Гаджиев вручил верительные грамоты кенийскому президенту Уильяму Руто. Об этом агентству «Интерфакс-Азербайджан» в четверг сообщили в посольстве Азербайджана в Кении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 мая 2023 года назначил Гаджиева новым послом страны в Кении. Р.Керимов

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