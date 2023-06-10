В Сомали при взрыве минометного снаряда погибли около 30 человек

По меньшей мере 27 человек погибли из-за взрыва минометного снаряда в Сомали, сообщают западные СМИ.
Ранения получили свыше 50 человек.
Отмечается, что большинство погибших - дети, игравшие близ места, где лежал снаряд.
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