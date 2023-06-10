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Дальнее зарубежье 10.06.2023 10:37

В Сомали при взрыве минометного снаряда погибли около 30 человек

По меньшей мере 27 человек погибли из-за взрыва минометного снаряда в Сомали, сообщают западные СМИ.

Ранения получили свыше 50 человек.

Отмечается, что большинство погибших - дети, игравшие близ места, где лежал снаряд.

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Тэги: СОМАЛИ, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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