В Сомали при взрыве минометного снаряда погибли около 30 человек

По меньшей мере 27 человек погибли из-за взрыва минометного снаряда в Сомали, сообщают западные СМИ. Ранения получили свыше 50 человек. Отмечается, что большинство погибших - дети, игравшие близ места, где лежал снаряд.

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