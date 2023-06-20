Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8552 RUR   0.0202 GBR   2.1722 TRY   0.072

Цена на нефть

19.06 $/bbl +/- WTI 71.16 -0.62 Brent 76.09 -0.52

Дальнее зарубежье 20.06.2023 12:14

Гендиректор и глава совета директоров Alibaba Дэниэл Чжан покинет оба поста в сентябре

Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding Ltd. объявил о перестановках в руководстве компании: ее гендиректор и глава совета директоров Дэниэл Чжан покинет оба поста и будет возглавлять подразделение облачных сервисов Cloud Intelligence Group, которое планируется выделить в самостоятельную организацию.

Как говорится в пресс-релизе Alibaba, новым главой совета директоров станет его нынешний зампредседателя Джозеф Цай.

Пост гендиректора компании займет Эдди Юнмин У, возглавляющий в данный момент Taobao and Tmall Group, объединяющую ряд платформ в сфере электронной коммерции Alibaba. Он также войдет в совет директоров компании.

Все изменения вступят в силу 10 сентября 2023 года.

Дэниэл Чжан стал главой совета директоров Alibaba в 2019 году, когда этот пост покинул Джек Ма. Пост гендиректора компании Чжан занимает с 2015 года.

"Сейчас самое подходящее время для таких изменений, учитывая важность Cloud Intelligence Group, которую Alibaba готовит к выделению в самостоятельную компанию", - заявил Чжан, слова которого приводятся в пресс-релизе Alibaba.

Совет директоров компании одобрил отделение подразделения облачных сервисов в мае. Alibaba планирует в дальнейшем разместить акции новой компании на бирже.

Эдди Юнмин У является одним из сооснователей Alibaba, он был главным технологическим директором компании с момента ее создания в 1999 году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, ALIBABA, РУКОВОДСТВО, ИЗМЕНЕНИЯ


Похожие новости


Alibaba сократит штат облачного бизнеса на 7% перед IPO Подразделение Alibaba обещает крупные инвестиции в онлайн-платформу Taobao Alibaba изменит корпоративную структуру, создаст 6 независимых подразделений Alibaba планирует подать заявку на первичный листинг в Гонконге Alibaba сократила чистую прибыль в I финквартале, но увеличила выручку Alibaba получила чистый убыток в IV финквартале из-за антимонопольного штрафа Власти Китая могут обложить рекордным штрафом интернет-гиганта Alibaba Цена акций Alibaba может подскочить на 31% в Гонконге в 2020 г. - Goldman Sachs Alibaba установила рекорд продаж в День одиноких людей - более $38 млрд Alibaba может установить новый рекорд продаж в День одиноких людей

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az