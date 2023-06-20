Гендиректор и глава совета директоров Alibaba Дэниэл Чжан покинет оба поста в сентябре

Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding Ltd. объявил о перестановках в руководстве компании: ее гендиректор и глава совета директоров Дэниэл Чжан покинет оба поста и будет возглавлять подразделение облачных сервисов Cloud Intelligence Group, которое планируется выделить в самостоятельную организацию.
Как говорится в пресс-релизе Alibaba, новым главой совета директоров станет его нынешний зампредседателя Джозеф Цай.
Пост гендиректора компании займет Эдди Юнмин У, возглавляющий в данный момент Taobao and Tmall Group, объединяющую ряд платформ в сфере электронной коммерции Alibaba. Он также войдет в совет директоров компании.
Все изменения вступят в силу 10 сентября 2023 года.
Дэниэл Чжан стал главой совета директоров Alibaba в 2019 году, когда этот пост покинул Джек Ма. Пост гендиректора компании Чжан занимает с 2015 года.
"Сейчас самое подходящее время для таких изменений, учитывая важность Cloud Intelligence Group, которую Alibaba готовит к выделению в самостоятельную компанию", - заявил Чжан, слова которого приводятся в пресс-релизе Alibaba.
Совет директоров компании одобрил отделение подразделения облачных сервисов в мае. Alibaba планирует в дальнейшем разместить акции новой компании на бирже.
Эдди Юнмин У является одним из сооснователей Alibaba, он был главным технологическим директором компании с момента ее создания в 1999 году.
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