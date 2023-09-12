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Это интересно 12.09.2023 13:37

Глава Alibaba обозначил развитие ИИ-решений как один из ключевых приоритетов компании

Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding Ltd. перенастроит свои операции в соответствии с двумя стратегическими приоритетами - фокусировка на пользователях, а также применение искусственного интеллекта (ИИ), заявил главный исполнительный директор компании Эдди У в обращении к сотрудникам.

Компания будет наращивать стратегические инвестиции в трех основных сферах: технологические решения для интернет-платформ, технологии, поддерживаемые за счет ИИ-решений, а также глобальная торговля, отметил Эдди У.

По его словам, новые технологии, в том числе в сфере искусственного интеллекта, становятся катализаторами роста глобального бизнеса, в то время как традиционные модели сталкиваются с давлением из-за насыщения рынка.

"Alibaba должна трансформировать себя, чтобы найти ключи к будущему, - приводит заявление главы компании Market Watch. - Если мы не будем поспевать за изменениями в эру искусственного интеллекта, мы будем вытеснены".

Эдди У отметил, что компания "перейдет на более гибкую и открытую систему корпоративного управления", чтобы стимулировать независимое принятие решений, а также сфокусируется на продвижении более молодых сотрудников на ведущие позиции.

Акции Alibaba подешевели на 2% по итогам торгов в Гонконге во вторник и теряют в цене 0,4% на предварительных торгах в Нью-Йорке.

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Тэги: КИТАЙ, ALIBABA, CEO, СТРАТЕГИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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