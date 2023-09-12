Глава Alibaba обозначил развитие ИИ-решений как один из ключевых приоритетов компании

Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding Ltd. перенастроит свои операции в соответствии с двумя стратегическими приоритетами - фокусировка на пользователях, а также применение искусственного интеллекта (ИИ), заявил главный исполнительный директор компании Эдди У в обращении к сотрудникам.
Компания будет наращивать стратегические инвестиции в трех основных сферах: технологические решения для интернет-платформ, технологии, поддерживаемые за счет ИИ-решений, а также глобальная торговля, отметил Эдди У.
По его словам, новые технологии, в том числе в сфере искусственного интеллекта, становятся катализаторами роста глобального бизнеса, в то время как традиционные модели сталкиваются с давлением из-за насыщения рынка.
"Alibaba должна трансформировать себя, чтобы найти ключи к будущему, - приводит заявление главы компании Market Watch. - Если мы не будем поспевать за изменениями в эру искусственного интеллекта, мы будем вытеснены".
Эдди У отметил, что компания "перейдет на более гибкую и открытую систему корпоративного управления", чтобы стимулировать независимое принятие решений, а также сфокусируется на продвижении более молодых сотрудников на ведущие позиции.
Акции Alibaba подешевели на 2% по итогам торгов в Гонконге во вторник и теряют в цене 0,4% на предварительных торгах в Нью-Йорке.
Путин раскрыл некоторые детали обсуждений по Карабаху
ВС Армении второй раз за день обстреляли позиции ВС Азербайджана в направлении Нахчывана
Консорциум венгерских компаний в 2024г приступит к восстановлению н.п. Солтанлы в В.Зангезуре – глава МИД Венгрии
Рост ВВП Азербайджана в январе-августе ускорился до 0,8%
ГТК увеличил за 8 месяцев перечисления налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на 10%
ПИИ в экономику Азербайджана в I полугодии сократились на 7,5%
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Азерсу получит 12 млн манатов для начала работ по улучшению водоснабжения 9 сел Исмаиллинского района
Поставки F-16 Украине ничего не изменят, только затянут конфликт - Путин
Турция направила в пострадавшую от наводнений Ливию спасателей и гумпомощь
Госдеп США одобрил продажу Польше интегрированной системы противоракетной обороны IAMD
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Проект «Цифровой Шелковый Путь» представлен на мероприятии GCCM 2023 в Алматы
Пожертвуй для образования и сделай мир лучше!
Банк Республика продолжает поддерживать малообеспеченные семьи
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС