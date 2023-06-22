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ТЭК 22.06.2023 21:12

TechnipFMC подписала соглашение с Chevron Australia на поставку систем подводной добычи газа

Британская TechnipFMC подписала 20-летнее рамочное соглашение с Chevron Australia на поставку систем для подводной добычи газа Subsea 2.0.

Согласно сообщению TechnipFMC, сделка охватывает поставку устьев скважин, фонтанной арматуры, манифольдов, средств управления, гибких кабелей и гидравлических шлангов. Subsea 2.0 планируется использовать для разработки газовых месторождений у северо-западного побережья Австралии.

Производственные системы будут производиться на специализированном заводе TechnipFMC Subsea 2.0 в Малайзии.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, TECHNIPFMC, CHEVRON, СОГЛАШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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