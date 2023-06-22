TechnipFMC подписала соглашение с Chevron Australia на поставку систем подводной добычи газа

Британская TechnipFMC подписала 20-летнее рамочное соглашение с Chevron Australia на поставку систем для подводной добычи газа Subsea 2.0.
Согласно сообщению TechnipFMC, сделка охватывает поставку устьев скважин, фонтанной арматуры, манифольдов, средств управления, гибких кабелей и гидравлических шлангов. Subsea 2.0 планируется использовать для разработки газовых месторождений у северо-западного побережья Австралии.
Производственные системы будут производиться на специализированном заводе TechnipFMC Subsea 2.0 в Малайзии.
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