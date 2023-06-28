Беларусь продлила до конца года продовольственное эмбарго на западные товары

Правительство Беларуси продлило до 31 декабря 2023 г. эмбарго на импорт продовольственных товаров из "недружественных" стран, введенное в начале 2022 года, сообщила в среду пресс-служба правительства.

"Продлен срок действия запрета на ввоз из недружественных стран отдельных видов сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Соответствующее постановление подписал премьер (премьер-министр Беларуси Роман Головченко - "ИФ")", - говорится в сообщении.

Сообщается, что "документ в том числе предусматривает: сохранение запрета на ввоз из недружественных стран яблок", вместе с тем для этой продукции вводится исключение на период с 1 по 31 июля.

Также документ предусматривает "введение запрета на ввоз из Литвы и Польши пива и слабоалкогольных напитков с учетом производства аналогичной продукции в Республике Беларусь в достаточных объемах".

"Запрет продлен до 31 декабря 2023 года включительно", - говорится в сообщении.

Беларусь с 1 января 2022 года ввела на полгода продовольственное эмбарго на ввоз широкого перечня западных товаров, после чего это решение неоднократно продлевалось. В перечне к постановлению два десятка позиций, в их числе мясо крупного рогатого скота, свинина, молоко и молочная продукция (кроме специализированной из безлактозного молока), фрукты и орехи, колбасы, кондитерские изделия, овощи.

В список стран, которые проводят недружественную политику в отношении Беларуси, включены страны-члены Европейского союза, США, Канада, Албания, Великобритания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Северная Македония, Сербия, Черногория и Швейцария.