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Дальнее зарубежье 28.06.2023 16:40

Литва запретила на год транзит через свою территорию некоторых товаров двойного назначения

Литовское правительство утвердило в среду временный запрет на перевозку по суше через Литву и из Литвы товаров двойного назначения, сообщает агентство BNS.

По предложению министерства экономики и инноваций кабинет министров ограничил перевозку 57 групп товаров, в основном микроэлектроники и полупроводниковых компонентов из утвержденного национального списка контролируемых товаров двойного назначения.

"Литва ограничивает перемещение некоторых товаров двойного или потенциально двойного назначения через свою территорию как минимум на один год", - заявила на заседании правительства министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

По ее словам, у Вильнюса есть информация, что эти товары, перемещаемые из Западной Европы в страны Центральной Азии, могут быть использованы в конфликте в Украине. "Мы не хотим допустить, чтобы наша территория использовалась в этих целях, поэтому и вводим такие ограничения", - подчеркнула Армонайте.

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Тэги: ЛИТВА, ТРАНЗИТ, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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