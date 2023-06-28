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Дальнее зарубежье 28.06.2023 17:20

Швейцария заблокировала реэкспорт танков Leopard 1, предназначавшихся Украине

Власти Швейцарии сообщили, что отклонили запрос компании по производству вооружений Ruag AG на разрешение на продажу в ФРГ почти сотни танков Leopard 1 A5 для последующей их передачи Украине.

"Федеральный совет 28 июня отклонил запрос от Ruag AG, касающийся экспорта 96 танков Leopard 1 A5, предназначенных Украине, так как это противоречит действующему законодательству", - говорится в заявлении Федерального совета Швейцарии, опубликованном в среду.

В совете пояснили, что такая продажа стала бы нарушением действующего в Швейцарии законодательства. Кроме того, сделка "нарушила бы позицию Швейцарии о нейтралитете".

Ruag AG 27 июня направила властям экспортный запрос на перепродажу 96 подержанных и неработающих танков Leopard 1 A5. На данный момент танки находятся на хранении в Италии и им необходим ремонт в Германии, прежде чем они будут отправлены куда-либо.

Leopard 1 - основной боевой танк ФРГ до 1980-х годов. Производился с 1965 по 1984 год, стоял на вооружении ФРГ до 2010 года. Более десятка стран до сих пор имеют его в составе своих вооруженных сил, включая Грецию, Турцию, Бразилию, Италию, Чили, Австралию, Канаду; танк постоянно модернизируют. Всего выпустили более 4,7 тыс. танков этой модели. Танк оснащен 105-миллиметровой нарезной пушкой, боезапас - 60 снарядов. На танке установлены оптический стереоскопический дальномер, бинокулярный, монокулярный с ночным каналом и телескопический прицелы. Скорость Leopard 1 на шоссе - 62 км/ч, запас хода - 600 км.

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, УКРАИНА, ТАНКИ, ОТКАЗ


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