Столтенберг считает, что на саммите НАТО найдут общую позицию о перспективах вступления Украины в альянс

Лидеры стран НАТО на июльском саммите в Литве наверняка согласуют общую позицию по вопросу о перспективах вступления Украины в альянс, заявил в среду генсек организации Йенс Столтенберг.

"Я уверен, что мы найдем общую позицию по Украине", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

При этом Столтенберг предупредил, что не готов строить предположения насчет того, что именно решат на саммите по этому вопросу. Он отвечал на вопрос журналиста, спросившего, правда ли, что в Вильнюсе участники встречи в верхах, скорее всего, не согласуют конкретный путь Киева в НАТО, а лишь заверят, что такой путь будет разработан в будущем.

Саммит НАТО пройдет 11-12 июля в Вильнюсе.

На саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году страны-члены альянса поддержали стремление Грузии и Украины вступить в организацию. Столтенберг неоднократно заявлял, что для этой цели альянс "поддерживает и помогает им на пути к дальнейшей евроатлантической интеграции, реформами, практической и политической поддержкой". Точных сроков, когда может состояться такое расширение альянса, в НАТО не называют.

Столтенберг неоднократно заявлял, что на его взгляд Украина станет членом НАТО, но не в ближайшем будущем.