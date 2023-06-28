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В Японии намерены создать для военных микророботов, голограммы для отвлечения противника

Правительство Японии в среду обнародовало план развития перспективных военных технологий, к реализации которого Токио планирует подключить частные структуры и исследовательские институты, сообщает "Киодо".

В частности, японские власти в течение следующего десятилетия хотят получить роботов размером с насекомое, самовосстанавливающиеся материалы, лазеры и сверхвысокочастотное оружие для уничтожения беспилотников, голограммы для отвлечения внимания противника.

Всего речь идет о новых разработках по 12 направлениям, включая создание защиты от электромагнитных волн и использование достижений науки для улучшения качества подготовки командного состава. Также власти хотят создать новую научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую организацию при Агентстве по закупкам, технологиям и логистике Минобороны Японии, но сроки создания этой структуры не указаны.

Согласно документу, военная сфера Японии нуждается в новых подходах, поскольку правительство имеет лишь ограниченные финансовые и людские ресурсы.

Власти составили список приоритетов на основе обновленных в декабре прошлого года руководящих положений в сфере оборонной стратегии и нацбезопасности.

Парламент Японии ранее принял военный бюджет, предусматривающий выделение рекордной для страны суммы - более $51 млрд - на нужды обороны в 2023 финансовом году.

Рост оборонных расходов в 2023 финансовом году станет первым шагом Токио по наращиванию расходов на оборону в течение последующих пяти лет: на эти задачи хотят выделить порядка $315 млрд. Токио, намереваясь нарастить траты на оборону до 2% от ВВП, желает соответствовать аналогичному стандарту НАТО. В случае выполнения этого плана, ежегодные оборонные расходы достигнут $73 млрд, и Япония станет третьей страной мира - после США и КНР - по величине военного бюджета.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ОБОРОНА, ПРИОРИТЕТЫ


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