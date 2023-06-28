Amazon остается самым дорогим брендом среди ритейлеров в мире - Brand Finance

Бренд Amazon остался лидером мирового рейтинга среди ритейлеров восьмой год подряд, несмотря на падение его стоимости за минувший год на 14,6% - до $299,3 млрд, сообщает Brand Finance.

С большим отрывом на второй и третьей позициях находятся еще два американских бренда Walmart (стоимость которого повысилась на 1,7% и достигла $113,78 млрд) и Home Depot (+8,4%, до $61,05 млрд).

Costco и Lowe`s поднялись соответственно на четвертую и пятую строчки, в то время как в прошлом году они занимали шестое и седьмое места. Первый бренд прибавил в цене 24,2% (до $46,57 млрд), второй - подешевел на 5,4% (до $31,6 млн).

Американская аптечная сеть CVS, которая принадлежит CVS Health Corp., переместилась на шестую строчку рейтинга с десятой (+16,7%, до $30,57 млрд).

Между тем китайские интернет-магазины Taobao и Tmall, владельцем которых является Alibaba, опустились на седьмую и девятую позиции с четвертой и пятой в прошлом году. Стоимость первого бренда упала на 43,2% (до $30,54 млрд), второго - на 44,2% (до $27,43 млрд).

Замыкает топ-10 американская аптечная сеть Walgreens, бренд которой подорожал на 9,5% (до $21,56 млрд), что позволило ему подняться с двенадцатой позиции годом ранее.

Среди европейских брендов самое высокое положение занимает германская сеть супермаркетов-дискаунтеров Lidl, которая поднялась на двенадцатое место с четырнадцатого.

Наиболее существенный рост стоимости бренда продемонстрировала мексиканская сеть магазинов шаговой доступности OXXO, которая работает по всей Латинской Америке, - на 56%, до $2,3 млрд. Он попал в рейтинг в этом году и занял 91-е место.

Между тем известный британский онлайн-ритейлер ASOS выбыл из рейтинга, после того как стоимость его бренда рухнула более чем на 40% (до $1,2 млрд), отмечается в сообщении.

Среди 100 компаний рейтинга ритейлеров Brand Finance 36 являются американскими, одиннадцать - германскими, девять - британскими, семь - китайскими.