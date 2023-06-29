Более трети населения США страдает от смога, идущего от канадских пожаров

Свыше трети населения США предупреждены об ухудшении качества воздуха из-за смога, который идет от лесных пожаров в Канаде, сообщает CNN.
В общей сложности в зонах, где зафиксирован смог, проживают более 120 млн человек, это 15 штатов. В районах вокруг городов Чикаго, Кливленд, Детройт и Индианаполис сообщается о высоком уровне загрязнения воздуха. Местным жителям рекомендуется не выходить из дома и включать кондиционеры, а если выход на улицу необходим, то делать это в медицинских масках с клапаном выдоха.
В четверг обстановка может стать чуть менее сложной: ожидаются небольшие улучшения, в частности, в районе Великих озер, находящихся на территории США и Канады, благодаря прогнозируемому дождю.
На данный момент в Канаде свирепствуют сотни пожаров, более 250 из них распространяются неконтролируемо. Несколько канадских городов также страдают от ухудшения качества воздуха.
С начала июня на востоке Канады, в особенности в провинции Квебек, бушуют сильные природные пожары. Местные власти назвали ситуацию беспрецедентной. В борьбе с огнем задействована специальная техника, в том числе авиация.
Накануне в самом крупном городе Квебека - Монреале - зарегистрировали "опасный для здоровья" уровень загрязнения воздуха, местным жителям рекомендовали оставаться дома и носить маски, если они вынуждены выходить на улицу.
Делегации Азербайджана и Армении в США еще согласовывают текст договора о мире - Пашинян
Глава Генштаба Азербайджана побывал на нескольких боевых позициях в Карабахе и В.Зангезуре
Армянcкие военные и НВФ вновь подвергли обстрелу позиции Азербайджана - Минобороны
Глава CNPC обсудил в Ашхабаде перспективы сотрудничества с учетом имеющегося большого потенциал
Berkshire увеличила долю в Occidental Petroleum выше 25%
Правительство Азербайджана создало комиссию для мониторинга на свалке отходов на территории села Сеюдлю в Гедабеке
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
В ЕС обсудят долгосрочные обязательства в области безопасности Украины
Европейские лидеры обсудят в Брюсселе помощь Украине и события в России
Байден пригласил лидеров Японии и Южной Кореи в Вашингтон на трехстороннюю встречу летом
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Nar поздравил военнослужащих с Днем Вооруженных Сил
Начался "Летний футбольный лагерь" для детей с поддержкой Yelo Bank
AzerTelecom и Kazakhtelecom подписали соглашение в рамках Транскаспийского оптоволоконного проекта
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС