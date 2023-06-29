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СНГ 29.06.2023 15:20

Назарбаева лишили статуса главы высшего совета названных его именем школ, вуза и фонда в Казахстане

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лишился статуса главы высшего попечительского совета "Назарбаев университета", "Назарбаев интеллектуальных школ" и "Назарбаев фонда".

Соответствующие положения содержатся в принятом в четверг парламентом страны законе "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам профессиональных квалификаций, государственных наград, социального обеспечения и образования".

"Предусмотрены поправки по определению полномочий главы государства по созданию высшего попечительского совета автономных организаций образования", - говорится в заключении сената.

Согласно документу, вносятся изменения и дополнения в закон о статусе "Назарбаев Университет", "Назарбаев Интеллектуальные школы" и "Назарбаев Фонд" в части, определяющей полномочия главы государства по созданию высших попечительских советов независимых образовательных организаций.

"В Закон Республики Казахстан от 19 января 2011 года "О статусе "Назарбаев Университет", "Назарбаев Интеллектуальные школы" и "Назарбаев Фонд": 1) преамбулу изложить в следующей редакции: "Настоящий Закон определяет правовой статус и особый правовой режим создания и деятельности "Назарбаев Университет", "Назарбаев Интеллектуальные школы" и "Назарбаев Фонд"; 2) части вторую и третью пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 8. "Председателем Высшего попечительского совета является Президент Республики Казахстан или лицо, назначаемое Президентом Республики Казахстан. Положение о Высшем попечительском совете утверждается председателем Высшего попечительского совета", - говорится в тексте закона.

Ранее Назарбаев был лишен статуса Елбасы (Лидер нации - ИФ-К) - 15 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал конституционный закон "О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан "О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы".

Закон "О первом президенте" содержал ряд привилегий для экс-президента Назарбаева и членов его семьи. Документ, в частности, определял политико-правовой статус, прерогативы и гарантии первого президента после прекращения им исполнения полномочий главы государства, а также ряд других привилегий.

5 июня 2022 года в Казахстане состоялся республиканский референдум по поправкам в Конституцию. Из Конституции были исключены положения о роли и привилегиях первого президента республики Нурсултана Назарбаева. В частности, исключено положение о праве первого президента Казахстана избираться на пост главы государства более двух раз подряд, убран пункт о том, что статус и полномочия первого президента определяются Конституцией и конституционным законом.

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Тэги: КАЗАХСТАН, НАЗАРБАЕВ, УЧРЕЖДЕНИЯ, СТАТУС


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