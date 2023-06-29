Канадская Neo Performance строит в Эстонии завод неодимовых магнитов, вложит до 250 млн евро

Neo Magnequench, подразделение канадской Neo Performance Materials Inc., приступило к строительству в Нарве (Эстония) завода по производству редкоземельных магнитов, используемых в электродвигателях и ветряных турбинах.

"Компоненты, которые будут производиться на Neo, имеют сверхважное значение для "зеленого поворота". Если ранее подобные заводы строились в основном в Юго-Восточной Азии, то этот будет первым подобным заводом на территории Европейского союза", - сообщил министр экономики и инфотехнологий Тиит Риисало (Tiit Riisalo) журналистам в четверг в связи с началом строительства.

В качестве сырья будут использоваться в основном редкоземельные металлы (РЗМ), производимые Silmet (г. Силламяэ) - эстонским заводом Neo Performance.

Как пояснил министр, в настоящее время производимые Silmet РЗМ отправляют в Азию, где из них изготавливают магниты и различные элементы. Затем произведенная продукция возвращается обратно в Европу.

Согласно планам, предприятие заработает в начале 2025 года. На первом этапе запланирован выпуск 2 тыс. тонн магнитных блоков в год, на втором этапе, через два года, - более 5 тыс. тонн в год.

Объем инвестиций в первую очередь завода составит 100 млн евро, часть из которых поступит из фонда справедливого перехода Европейского союза. В дальнейшем общий объем инвестиций может возрасти примерно до 250 млн евро.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в видеообращении в связи с началом строительства назвала проект "стратегически важным" для европейской экономики.

Neo Magnequench, по информации на ее сайте, является крупным в мире производителем магнитных порошков и готовых магнитов на основе неодима, железа и бора (NdFeB).