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Дальнее зарубежье 29.06.2023 21:14

Блинкен в разговоре с главой МИД ЮАР приветствовал усилия стран Африки по урегулированию украинского кризиса

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг обсудил по телефону с главой МИД ЮАР Наледи Пандор усилия стран Африки по урегулированию ситуации на Украине, сообщает госдеп США.

"Блинкен поговорил с Пандор по поводу недавнего визита делегации лидеров семи стран Африки на Украину и в Россию. Блинкен приветствовал усилия делегации", - говорится в пресс-релизе представителя госдепа Мэттью Миллера.

Отмечается, что в ходе разговора госсекретарь "подчеркнул твердость приверженности США суверенитету и территориальной целостности Украины".

16 июня делегация африканских лидеров посетила Киев, где провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Затем делегация прибыла в Россию, где президент Владимир Путин обсудил с ними проблемы украинского кризиса. Встреча президента с главами африканских государств продлилась почти три часа, переговоры проходили в Константиновском дворце в Стрельне.

Ранее на этой неделе Пандор отметила, что состоявшиеся поездки на Украину и в Россию были подготовительным этапом. По ее словам, лидеры обеих стран согласились на дальнейшие встречи с африканской делегацией в ближайшие несколько недель.

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Тэги: США, ЮАР, УКРАИНА, ИНИЦИАТИВА


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