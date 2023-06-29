Блинкен в разговоре с главой МИД ЮАР приветствовал усилия стран Африки по урегулированию украинского кризиса

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг обсудил по телефону с главой МИД ЮАР Наледи Пандор усилия стран Африки по урегулированию ситуации на Украине, сообщает госдеп США.

"Блинкен поговорил с Пандор по поводу недавнего визита делегации лидеров семи стран Африки на Украину и в Россию. Блинкен приветствовал усилия делегации", - говорится в пресс-релизе представителя госдепа Мэттью Миллера.

Отмечается, что в ходе разговора госсекретарь "подчеркнул твердость приверженности США суверенитету и территориальной целостности Украины".

16 июня делегация африканских лидеров посетила Киев, где провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Затем делегация прибыла в Россию, где президент Владимир Путин обсудил с ними проблемы украинского кризиса. Встреча президента с главами африканских государств продлилась почти три часа, переговоры проходили в Константиновском дворце в Стрельне.

Ранее на этой неделе Пандор отметила, что состоявшиеся поездки на Украину и в Россию были подготовительным этапом. По ее словам, лидеры обеих стран согласились на дальнейшие встречи с африканской делегацией в ближайшие несколько недель.