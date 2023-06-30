В Ватикане после визита кардинала Дзуппи в РФ обдумают дальнейшие инициативы по Украине

Папа римский Франциск ознакомится с результатами состоявшихся на этой неделе переговоров в РФ своего посланника кардинала Маттео Дзуппи и обдумает, какие могу быть дальнейшие инициативы по Украине, сообщает в пятницу Ватикан.
"Понтифик ознакомится с результатами поездки в контексте дальнейших инициатив (по Украине - ИФ). Речь пойдет как о гуманитарных инициативах, так и о шагах, нацеленных на мирное урегулирование", - говорится в пресс-релизе Ватикана.
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