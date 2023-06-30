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Дальнее зарубежье 30.06.2023 17:40

В Ницце задержали главного тренера ПСЖ и его сына

Полиция Франции в пятницу задержала главного тренера футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Кристофа Гальтье в Ницце, сообщает телеканал БФМ-ТВ.

Его подозревают в допущении случаев дискриминации в ходе его тренерской работы в ФК "Ницца".

Вместе с ним стражи порядка задержали его сына Джона Валович-Гальтье.

По данным издания "Нис-матан", их допросили утром в пятницу в отделении полиции округа Овар.

Ранее в этом году Гальтье обвинили в расистских высказываниях во время его работы в футбольном клубе "Ницца", который он тренировал с 2021 по 2022 год. По словам бывшего спортивного директора клуба Жюльена Фурнье, Гальтье сделал несколько расистских и дискриминационных заявлений, будучи главным тренером клуба.

Фурнье отправил письмо с высказываниями тренера британской компании INEOS, которая владеет "Ниццей", в конце сезона 21/22. В нем сообщалось, что тренер жаловался на обилие в команде чернокожих игроков и игроков, исповедующих ислам. Сын Гальтье, также работавший в этом клубе, сделал аналогичные высказывания.

Оба мужчины жаловались на то, что не могут продолжать работу в таких условиях.

История вызвала резонанс в прессе, в настоящее время многие СМИ сообщают, что "ПСЖ" пытается найти нового тренера.

Во Франции за дискриминацию по расовому или религиозному признаку, а также - расистские высказывания может грозить штраф или даже непродолжительное тюремное заключение.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ФУТБОЛ, ТРЕНЕР, ЗАДЕРЖАНИЕ


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