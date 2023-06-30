Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8521 RUR   0.0201 GBR   2.1613 TRY   0.0674

Цена на нефть

29.06 $/bbl +/- WTI 69.86 +0.30 Brent 74.34 +0.31

СНГ 30.06.2023 18:20

Российско-кыргызский фонд развития намерен вложить в экономику Кыргызстана $630 млн за пять лет

Российско-кыргызский фонд развития (РКФР) в 2023-2027 годах планирует инвестировать в экономику Кыргызстана $630 млн, сообщает пресс-служба фонда по итогам утверждения его стратегии на ближайшие пять лет.

"В рамках стратегии на 2023-2027 годы РКФР профинансирует новые проекты на общую сумму $630 млн", - сообщил глава фонда Артем Новиков, слова которого передает пресс-служба.

По его словам, фонд намерен разрабатывать новые кредитные продукты, его внутренняя структура подвергнется модернизации, будут разработаны новые IT-решения и электронные платформы, которые помогут облегчить взаимодействие фонда с предпринимателями.

Планируется поддержка проектов в сфере промышленности, агропромышленного комплекса, возобновляемых источников энергии, логистики, IT, инфраструктуры и других направлениях.

"Рассчитываем, что реализация этой стратегии позволит увеличить объем экспорта продукции заемщиков фонда до $1,2 млрд в течение пяти лет. К окончанию ее реализации объем их ежегодной выручки составит около $1,5 млрд", - добавил он.

Российско-кыргызский фонд развития учрежден в соответствии с соглашением между правительствами России и Кыргызстана от 2014 года. Его задачей является содействие экономическому сотрудничеству между Кыргызстаном и Россией, модернизации и развитию кыргызской экономики, эффективному использованию возможностей, обусловленных участием сторон в евразийской экономической интеграции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КЫРГЫЗСТАН, РОССИЯ, ФОНД, ИНВЕСТИЦИИ


Похожие новости


Кыргызстан откроет генконсульства в Петербурге и Казани Путин и Жапаров высказались за укрепление вооруженных сил Кыргызстана и находящихся на ее территории российских военных объектов Путин призвал Жапарова и Рахмона не допустить эскалации конфликта Кыргызстан полностью перешел с Россией на расчеты в рублях Россия и Кыргызстан вышли на стратегический уровень партнерства и союзничества - Путин Президент Кыргызстана в разговоре с Путиным выразил поддержку решительных действий РФ - Кремль

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az