Российско-кыргызский фонд развития намерен вложить в экономику Кыргызстана $630 млн за пять лет

Российско-кыргызский фонд развития (РКФР) в 2023-2027 годах планирует инвестировать в экономику Кыргызстана $630 млн, сообщает пресс-служба фонда по итогам утверждения его стратегии на ближайшие пять лет.
"В рамках стратегии на 2023-2027 годы РКФР профинансирует новые проекты на общую сумму $630 млн", - сообщил глава фонда Артем Новиков, слова которого передает пресс-служба.
По его словам, фонд намерен разрабатывать новые кредитные продукты, его внутренняя структура подвергнется модернизации, будут разработаны новые IT-решения и электронные платформы, которые помогут облегчить взаимодействие фонда с предпринимателями.
Планируется поддержка проектов в сфере промышленности, агропромышленного комплекса, возобновляемых источников энергии, логистики, IT, инфраструктуры и других направлениях.
"Рассчитываем, что реализация этой стратегии позволит увеличить объем экспорта продукции заемщиков фонда до $1,2 млрд в течение пяти лет. К окончанию ее реализации объем их ежегодной выручки составит около $1,5 млрд", - добавил он.
Российско-кыргызский фонд развития учрежден в соответствии с соглашением между правительствами России и Кыргызстана от 2014 года. Его задачей является содействие экономическому сотрудничеству между Кыргызстаном и Россией, модернизации и развитию кыргызской экономики, эффективному использованию возможностей, обусловленных участием сторон в евразийской экономической интеграции.
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