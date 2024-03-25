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ТЭК 25.03.2024 18:50

Газпром и Бишкек обсуждают поставки газа на будущее

"Газпром" на этой неделе обсудит с коллегами из Кыргызстана будущие поставки газа.

"Послезавтра приезжают представители Газпрома. По поставкам газа на будущие года будем рассматривать от 0,5 млрд куб в год и выше", - сообщил замминистра энергетики Кыргызстана Талайбек Байгазиев журналистам в понедельник в кулуарах форума "Атомэкспо-2024".

При этом стороны не обсуждают вопросы транзита газа в Китай, уточнил он: "в Китай не рассматриваем".

"Газпром" в 2014 году купил активы "Кыргызгаза". В настоящее время в республике работает 100%-ное дочернее предприятие ПАО "Газпром" - ООО "Газпром Кыргызстан".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, КЫРГЫЗСТАН,


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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