Газпром и Бишкек обсуждают поставки газа на будущее

"Газпром" на этой неделе обсудит с коллегами из Кыргызстана будущие поставки газа.
"Послезавтра приезжают представители Газпрома. По поставкам газа на будущие года будем рассматривать от 0,5 млрд куб в год и выше", - сообщил замминистра энергетики Кыргызстана Талайбек Байгазиев журналистам в понедельник в кулуарах форума "Атомэкспо-2024".
При этом стороны не обсуждают вопросы транзита газа в Китай, уточнил он: "в Китай не рассматриваем".
"Газпром" в 2014 году купил активы "Кыргызгаза". В настоящее время в республике работает 100%-ное дочернее предприятие ПАО "Газпром" - ООО "Газпром Кыргызстан".
Азербайджанские спецслужбы задержали уроженца Мурманска за подготовку терактов в Азербайджане
Путин в разговоре с Алиевым заявил о готовности к укреплению взаимодействия в духе союзничества РФ и Азербайджана - Кремль
Novo Nordisk покупает германскую Cardior за 1 млрд евро
Пилотируемый корабль "Союз МС-25" выведен на орбиту
Корабль Cargo Dragon компании SpaceX сблизился с МКС для стыковки
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит около 1 млн манатов на капремонт дорог
Nissan представит 30 новых моделей в ближайшие три года, увеличит продажи на 1 млн машин
Глава Boeing уйдет в отставку в конце 2024г, председатель совета директоров - в мае
Эстония будет вкладывать в ближайшие годы в оборону более 3% ВВП
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Президент Национальной нефтяной корпорации Конго посетил Бакинскую высшую школу нефти
В Yelo Bank состоялась презентация книги «История графического дизайна Азербайджана (1875-1990)»
AccessBank предлагает 11% депозитную кампанию “Выгодная весна”
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы