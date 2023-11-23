Газпром сократит инвестпрограмму 2024г

Инвестиционная программа головной компании ПАО "Газпром" на 2024 год запланирована в объеме 1,574 трлн рублей ($17,3 млрд по текущему курсу), сообщил концерн.
Согласно первоначальной версии бюджета, на 2023 год размер инвестиционной программы по финансированию головной компании ПАО "Газпром" был запланирован в размере 2,3 трлн рублей. В ходе традиционного пересмотра (по итогам работы в первом полугодии) она была уменьшена 334,34 млрд руб. - до 1,966 трлн руб.
"Общий объем финансирования инвестиционной программы ПАО "Газпром" на 2024 год - 1 трлн 573,627 млрд руб.", - пишет компания.
Инвестиционная программа ПАО "Газпром" на 2024 год предусматривает средства для финансирования приоритетных проектов. В их числе: дальнейшее развитие центров газодобычи на полуострове Ямал и Востоке России, магистрального газопровода "Сила Сибири", газоперерабатывающего комплекса "Газпрома", газификации российских регионов, а также проекты, обеспечивающие пиковый баланс газа, также говорится в сообщении.
Учредителями Центра труда ОИС стали 16 стран, еще 10 государств завершают внутренние процедуры - Бабаев
Алиев принял исполнительного секретаря UNESCAP
Три четверти американских миллениалов уверены, что счастье можно купить за деньги
Уровень безработицы в странах ОИС с 2010г вырос на 0,5 п.п., до 6,3% - Бабаев
Возбуждено уголовное дело по факту пожара на рынке древесины в Баку – МЧС
Алиев открыл филиал DOST Evi в Исмаиллы
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
Песков: надеемся, что Ереван не меняет векторы своей внешней политики
В Кремле считают, что Пашинян приедет на саммит ЕАЭС в Петербург
Глава МИД Ирана и лидер «Хезболлы» обсудили обстановку в Газе
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Не однодневная, а 40-дневная кампания по скидке на кредит от Yelo Bank!
Nar обучает местных ИТ-специалистов
AZAL, Азербайджанское Бюро по туризму и China Tourism Group подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире