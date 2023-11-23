Газпром сократит инвестпрограмму 2024г

Инвестиционная программа головной компании ПАО "Газпром" на 2024 год запланирована в объеме 1,574 трлн рублей ($17,3 млрд по текущему курсу), сообщил концерн.

Согласно первоначальной версии бюджета, на 2023 год размер инвестиционной программы по финансированию головной компании ПАО "Газпром" был запланирован в размере 2,3 трлн рублей. В ходе традиционного пересмотра (по итогам работы в первом полугодии) она была уменьшена 334,34 млрд руб. - до 1,966 трлн руб.

"Общий объем финансирования инвестиционной программы ПАО "Газпром" на 2024 год - 1 трлн 573,627 млрд руб.", - пишет компания.

Инвестиционная программа ПАО "Газпром" на 2024 год предусматривает средства для финансирования приоритетных проектов. В их числе: дальнейшее развитие центров газодобычи на полуострове Ямал и Востоке России, магистрального газопровода "Сила Сибири", газоперерабатывающего комплекса "Газпрома", газификации российских регионов, а также проекты, обеспечивающие пиковый баланс газа, также говорится в сообщении.