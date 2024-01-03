«Газпром» обновил рекорд суточного экспорта в Китай по «Силе Сибири»

Поставки природного газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" увеличились с начала нового 2024 года, отмечается в сообщении "Газпрома".

"В начале января "Газпром" вывел суточные поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" на принципиально новый уровень, предусмотренный договором для 2024 года. Более того, уже 2 января этот новый уровень был превышен, и "Газпром" обновил исторический рекорд суточного экспорта трубопроводного газа китайским потребителям", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, для 2024 года действует контрактный объем в 30 млрд куб. м после 22 млрд куб. м в 2023 году. В 2025 году газопровод "Сила Сибири" выйдет на полную экспортную производительность - 38 млрд куб. м газа в год.

"Газпром" приводит абсолютные данные по поставкам газа: по итогам 2023 года экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" составил 22,7 млрд куб. м. Это на 700 млн куб. м выше контрактных обязательств "Газпрома" и в полтора раза больше, чем в 2022 году (15,4 млрд куб. м).

"Помимо предусмотренного договором ежегодного наращивания поставок, "Газпром" регулярно обеспечивал суточные поставки с превышением контрактных обязательств. В течение года фиксировались новые суточные рекорды. Это свидетельствует о заинтересованности Китая в российском трубопроводном газе и надежности "Газпрома" как поставщика и партнера. "Газпром" - мировой лидер по запасам и добыче природного газа. Компания активно развивает сотрудничество со странами, которые заинтересованы в надежном снабжении экологичной и доступной энергией. Китай - главный стратегический партнер "Газпрома" в Азии и локомотив роста спроса на газ в регионе", - отмечают российские газовики.

В конце декабря "Газпром" отчитался о вводе в эксплуатацию новых добычных мощностей, необходимые для нового планового увеличения экспорта в Китай - на Ковыктинском месторождении в Иркутской области и Чаяндинском - в Якутии.