Объем дополнительных поставок российского газа в Китай в 2023 г. может составить 600 млн кубометров - Миллер

Объем дополнительных поставок российского трубопроводного газа в Китай в 2023 году может составить 600 млн кубометров, сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.
"Суточные заявки выше, чем те объемы, которые у нас прописаны в контракте. И мы регулярно поставляем дополнительные объемы на китайский рынок. При этом мы это делаем уже не первый год", - напомнил он в интервью корреспонденту программы "Москва. Кремль. Путин" (ВГТРК) Павлу Зарубину.
Как сообщалось, поставки российского газа по магистрали "Сила Сибири" в Китай начались в 2019 году. Плановый объем экспорта на 2023 год составляет 22 млрд кубометров.
19 октября "Газпром" сообщил, что подписал с китайской CNPC дополнительное соглашение к договору купли-продажи газа по "восточному" маршруту (газопровод "Сила Сибири") на дополнительный объем поставок российского газа в Китай до конца 2023 года.
"В этом году, я думаю, что это будет 600 миллионов кубометров газа", - сориентировал Миллер.
Грузия не будет участвовать во встрече в формате «3+3» в Тегеране
Азербайджанские и турецкие коммандос обезвредили временные укрытия диверсионной группы условного противника
Самолет рейса Торонто-Дели совершил аварийную посадку в Баку
В Азербайджане 8-12 ноября будут нерабочими
АИКГФ предлагает гражданам Азербайджана в аренду еще 171 квартиру с правом выкупа
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана в рамках 4 программ превысили 100 млрд манатов
Власти Азербайджана в 2024г направят около 250 млн манатов на развитие Нахчывана
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство дороги в Сиязанском районе
Госдеп распорядился об эвакуации части персонала из Ирака
Глава Минобороны Израиля считает, что операция в Газе может занять до трех месяцев
США готовы к эскалации ближневосточного конфликта - глава Пентагона
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Yelo Bank продолжает поддерживать индивидуальных предпринимателей
Депозитные ячейки от Yelo Bank для сохранности ваших ценностей
Компания Azerconnect удостоена престижной награды Stevie®Awards
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире