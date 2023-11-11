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ТЭК 11.11.2023 14:50

Российский газ продолжает поступать в многие страны ЕС, в том числе формально отказавшиеся от него - Миллер

Российский газ продолжает поступать в большое число стран Европы, в том числе в страны, формально отказавшиеся от российских него, сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

"Молекулы в магистральном газопроводе не имеют национальной окраски. Разменные, своповые операции достаточно распространены. И мы знаем, что российский газ поступает во многие страны, которые провозгласили отказ от потребления российского газа", - отметил газовик.

Миллер напомнил: "Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин приводил совсем недавно пример хаба в Австрии Баумгартене. Мы в настоящее время поставляем газ в Баумгартен, это очень большой европейский хаб, с которого газ поступает в другие страны Европейского Союза. Возможность поставлять российский газ на австрийских хаб позволяет транзит через территорию Украины, в частности через нашу компрессорную станцию "Суджа".

"В целом, что касается Юга, Юго-Восточной Европы, поставки газа из России в этот регион по-прежнему осуществляются в соответствии с теми с контрактами, которые подписаны. Поэтому, конечно же, российский газ есть на европейском рынке, не в малых объёмах - даже в тех странах, которые декларируют, что у них, на их страновом рынке российского газа нет. Нет, это не так", - заявил глава "Газпрома".

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Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, ЕВРОПА, ПОСТАВКИ


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