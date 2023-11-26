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ТЭК 26.11.2023 13:50

Газпром сообщает о новых суточных максимумах поставок газа в Китай по "Силе Сибири"

Поставки российского газа в Китай по магистрали "Сила Сибири" в очередной раз обновили исторический максимум, сообщила российская компания.

Новый рекорд суточных поставок пришелся на субботу, предыдущий был зафиксирован в четверг.

"25 ноября заявка китайской стороны на поставку российского газа по газопроводу "Сила Сибири" вновь превысила суточные контрактные обязательства. "Газпром" поставил все запрошенные объемы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай", - говорится в сообщении российской компании.

Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC, напоминает "Газпром".

Поставки российского газа в КНР по газопроводу "Сила Сибири" начались в 2019 году с расположенного в Якутии Чаяндинского месторождения. В декабре прошлого года к системе подключилось Ковыктинское месторождение в Иркутской области.

Первые пять лет отводятся на наращивание объема поставок до 38 млрд куб. м в год. В 2021 году "Газпром" направил в КНР по этой магистрали 10,39 млрд куб. м, в 2022 - 15,4 млрд куб. м.

В 2023 году запланировано поставить 22 млрд куб. м газа. Впрочем, месяц назад председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер отметил, что из-за регулярного превышения заявок над контрактным объемом, в 2023 году объем дополнительных поставок может составить около 600 млн кубометров.

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Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, КИТАЙ


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