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СНГ 30.06.2023 20:20

Полиция Молдовы подтвердила гибель двух сотрудников во время инцидента в аэропорту Кишинева, задержанный жив

Пресс-служба МВД Молдовы подтвердила гибель двух сотрудников во время инцидента в Международном аэропорту Кишинева.

В ее заявлении отмечается, что нарушитель задержан спецназом Молдовы.

"С сожалением сообщаем общественности, что жертвами нападавшего стали двое сотрудников Пограничной полиции. Они погибли при исполнении служебных обязанностей. Власти восстанавливают ситуацию в зоне аэропорта. Нападавший будет привлечен к ответственности правоохранительными органами, которые завели уголовное дело по данному факту", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что во время штурма помещения иностранный гражданин был "нейтрализован" силами специального назначения

МВД информирует, что расследование инцидента уже начато прокуратурой.

"В настоящее время коммерческая деятельность и полеты по-прежнему приостановлены. Во время вмешательства власти позаботились о защите гражданского населения в опасной зоне. Руководство страны было срочно проинформировано о сложившейся ситуации", - говорится в сообщении МВД Молдовы.

Ранее сообщалось, что задержанный мог являться гражданином Российской Федерации, который отказывался возвращаться в Турцию, куда его хотела вернуть Пограничная полиция Молдовы.

Однако позже премьер-министр Молдовы Дорин Речан официально заявил, что стрелявший мужчина оказался гражданином Таджикистана.

Персонал и пассажиров аэропорта эвакуировали из здания. В связи с инцидентом в аэропорту были задержаны все рейсы, запланированные на 30 июня.

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Тэги: МОЛДОВА, АЭРОПОРТ, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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