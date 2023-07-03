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СНГ 03.07.2023 18:25

Убийца двух пограничников в аэропорту Кишинева оказался бывшим таджикским полицейским

Правоохранительные органы Молдовы выяснили, что убивший 30 июня двух пограничников в аэропорту Кишинева гражданин Таджикистана Рустам Ашуров ранее семь лет служил в структурах таджикского МВД, а потом был судим за разбой, сообщил начальник Генерального инспектората полиции МВД Молдовы Виорел Чернэуцяну.

"Это обычный преступник. Он не являлся членом какой-либо террористической группировки, однако был ранее судим за разбойное нападение. В преступном сообществе, в которое он входил, он был исполнителем. Ранее судим у себя на родине", - сказал Чернэуцяну на брифинге в понедельник.

Он пояснил, что прилетевший в Кишинев из Турции Ашуров поначалу не вызвал особых подозрений, потому что "не числился ни в каких информационных международных базах, и первоначально вел себя мирно". "Следует понимать, что за год был запрещен въезд в Молдавию 5 тыс. иностранцев", - добавил глава полиции.

Он подтвердил, что в понедельник в Молдову приехала группа из трех сотрудников МВД Таджикистана, которые помогут в работе молдавской следственной бригады.

Чернэуцяну добавил, что правоохранители ведут расследование по поводу того, как в общественное пространство попали видеокадры и фото из аэропорта и больницы, где находится тяжелораненый Ашуров.

Ранее сообщалось, что 30 июня в аэропорту Кишинева прилетевшему из Турции 43-летнему гражданину Таджикистана Рустаму Аширову было отказано во въезде в Молдавию. Когда во время дополнительной проверки выяснилось, что он объявлен Таджикистаном в международный розыск, бандит сумел отобрать у пограничника пистолет и застрелил двух человек - сотрудника Пограничной полиции и сотрудника службы безопасности аэропорта. Во время штурма помещения спецназом преступник получил не менее десяти пулевых ранений и третьи сутки находится без сознания в больнице под охраной полиции.

В Таджикистане Аширов обвиняется в похищении банкира 23 июня. Он бежал в Молдавию через Турцию, чтобы затем скрыться в странах Евросоюза.

По данным правоохранительных органов Таджикистана, вечером 23 июня 2023 года в Душанбе на улице Закариёи Рози группой из четырех преступников был похищен первый зампред "Ориёнбанка" Шухрат Исматуллоев. Преступники насильно посадили его в автомобиль и скрылись. МВД Таджикистана объявило награду $30 тыс. за информацию о местонахождении похищенного банкира.

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Тэги: МОЛДОВА, АЭРОПОРТ, НАПАДЕНИЕ, ПОДРОБНОСТИ


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