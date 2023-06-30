Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8521 RUR   0.0201 GBR   2.1613 TRY   0.0674

Цена на нефть

29.06 $/bbl +/- WTI 69.86 +0.30 Brent 74.34 +0.31

Дальнее зарубежье 30.06.2023 22:00

СБ ООН проголосовал за завершение миссии по стабилизации в Мали

Представители СБ ООН в пятницу приняли резолюцию по прекращению деятельности Многопрофильной комплексной миссии по стабилизации в Мали (МИНУСМА) и выводу служащих этой миссии из страны до 31 декабря этого года.

"Проект резолюции принят единогласно", - сказала постпред ОАЭ Лана Нусейбе.

Зампростпреда России Анна Евстигнеева призвала к упорядоченному и организованному выводу миссии из страны. Она заверила, что Россия и дальше будет помогать Мали в урегулировании ситуации в стране.

"Россия со своей стороны продолжит оказывать Мали комплексное содействие для нормализации отношений в этой стране на двусторонней основе", - заверила она.

По данным западных СМИ, резолюция предусматривает прекращение с 30 июня деятельности МИНУСМА, а также "упорядоченное и безопасное сокращение и вывод персонала с целью завершения этого процесса к 31 декабря 2023 года".

МИНУСМА была учреждена в 2013 году с целью поддержки политических процессов в Мали и обеспечения безопасности.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ООН, МАЛИ, МИССИЯ


Похожие новости


Мали обвинила Францию в «актах агрессии» и потребовала срочного созыва СБ ООН ЕС призывает предать суду виновных в нападении на миссию ООН в Мали Евросоюз осудил нападение на военнослужащих миссии ООН в Мали Ответственность за теракты против миротворцев ООН в Мали взяла на себя "Аль-Каида" Спецпредставитель ООН призывает к скорейшему увеличению миротворческого контингента в Мали Миротворческий контингент в Мали должен состоять из 11,2 тыс. солдат, считает генсек ООН В ООН встревожены всплеском расправ с представителями этнических меньшинств в Мали ООН: жители Мали не могут вернуться в свои дома Правительство Мали не уверено, стоит ли принимать у себя миротворцев ООН СБ ООН в ближайшие дни рассмотрит вопрос о силах по поддержанию мира в Мали

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az