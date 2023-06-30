СБ ООН проголосовал за завершение миссии по стабилизации в Мали

Представители СБ ООН в пятницу приняли резолюцию по прекращению деятельности Многопрофильной комплексной миссии по стабилизации в Мали (МИНУСМА) и выводу служащих этой миссии из страны до 31 декабря этого года.
"Проект резолюции принят единогласно", - сказала постпред ОАЭ Лана Нусейбе.
Зампростпреда России Анна Евстигнеева призвала к упорядоченному и организованному выводу миссии из страны. Она заверила, что Россия и дальше будет помогать Мали в урегулировании ситуации в стране.
"Россия со своей стороны продолжит оказывать Мали комплексное содействие для нормализации отношений в этой стране на двусторонней основе", - заверила она.
По данным западных СМИ, резолюция предусматривает прекращение с 30 июня деятельности МИНУСМА, а также "упорядоченное и безопасное сокращение и вывод персонала с целью завершения этого процесса к 31 декабря 2023 года".
МИНУСМА была учреждена в 2013 году с целью поддержки политических процессов в Мали и обеспечения безопасности.
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