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Дальнее зарубежье 19.11.2023 13:15

Силы ООН покинули девять из 12 своих баз в Мали

Миротворческий контингент ООН, покидающий Мали по требованию его властей, накануне оставил девятую из 12 баз миротворцев в стране, сообщают западные СМИ.

В субботу глава отделения Многопрофильной комплексной миссии по стабилизации в Мали (МИНУСМА) в городе Гао, расположенном на юго-востоке Мали, передал эту базу в районе Ансонго малийским властям. Ранее на ней был расквартирован контингент из Нигера.

"Это девятая закрытая база из 12, используемых МИНУСМА", - говорилось в заявлении миссии.

В июне военные власти Мали потребовали вывода сил ООН из страны. 30 июня СБ ООН принял резолюцию по прекращению деятельности МИНУСМА и выводу служащих этой миссии из страны до 31 декабря этого года: всего речь шла о 11 тыс. солдат и 1,5 тыс. полицейских.

После этого, в августе, на севере Мали вспыхнули столкновения между военными, повстанцами, в основном из народа туарегов, и джихадистами - за контроль над территорией, которую покидали служащие МИНУСМА. При этом повстанцы не желали, чтобы уходящие миротворцы оставляли свои базы армии Мали, и заявляли, что подобное развитие событий станет нарушением мирного соглашения с Бамако. ООН в итоге ускорила вывод своих сил, что вызвало недовольство малийских военных, желающих занять позиции миротворцев сразу после их эвакуации.

Так, 31 октября, когда МИНУСМА ушла из ее лагеря в районе города Кидаль, его немедленно захватили повстанцы. Однако в середине ноября армия Мали после боев вступила в Кидаль, который годами считался оплотом сепаратистов. В свою очередь лидер малийских мятежников, борющихся за отделение северной части страны, Биляль Шариф пообещал продолжить сопротивление.

В 2012 году туареги подняли восстание в Мали. В 2014 года власти и ряд движений туарегов подписали соглашение о прекращении огня, в 2015 году - мирный договор. Однако дестабилизация ситуации привела к росту активности групп радикальных исламистов, а затем кризис в сфере безопасности перекинулся на соседние Буркина-Фасо и Нигер.

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Тэги: ООН, МИРОТВОРЦЫ, МАЛИ, УХОД


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