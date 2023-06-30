Работа с партнерами по поставке снарядов будет более активной – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым усиление работы с партнерами по поставке боеприпасов.
«Провел сегодня заседание Ставки очень подробно по нескольким вопросам. Докладывали главком, командующие и об общей оборонной ситуации, и о конкретных направлениях нашей обороны и наших наступательных действий. За этот день также есть продвижение вперед по всем направлениям наших активных действий», - сказал он в видеообращении в пятницу.
По его словам, «рассмотрели на ставке поставки боеприпасов для артиллерии, для Востока, для Юга». «И хотя уже на максимуме наша работа с партнерами ради снарядов для украинских воинов, сделаем ее еще более активной. Ужесточение нашей артиллерии – очевидный приоритет, и все международники получили сегодня дополнительные задачи», - подчеркнул он.
Зеленский отметил, что по «территории Беларуси были доклады нашей разведки: ГУР, внешней разведки, разведки пограничников; доклад руководителя СБУ».
«Очень внимательно анализируем каждый факт и любые перспективы по всем направлениям. Решением Ставки главкому Залужному и генералу Наеву поручено усилить северное направление, чтобы гарантировать покой», - сказал он.
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