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Дальнее зарубежье 30.06.2023 23:35

МВД Франции задействует на предстоящую ночь для предотвращения погромов 45 тыс. полицейских и жандармов

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объявил, что в ночь на субботу, 1 июля в стране будет развернуто 45 тыс. полицейских и жандармов для противодействия беспорядкам.

"Я задействовал больше специальных подразделений Raid (полицейский спецназ по борьбе с бандитизмом и терроризмом - ИФ) и BRI (бригада по розыску и реагированию - ИФ)", - сообщил глава МВД в пятницу вечером в эфире телеканала TF1.

Он заявил, что на местах будут развернуты "исключительные средства".

В десятках городов Франции со вторника продолжаются беспорядки, сопровождаемые погромами общественных зданий, грабежом магазинов, поджогами автомобилей и общественного транспорта, которые были спровоцированы убийством полицейским в столичном пригороде Нантере 17-летнего юноши, не подчинившегося требованию контроля и попытавшегося скрыться.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПОГРОМЫ, МВД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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