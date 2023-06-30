МВД Франции задействует на предстоящую ночь для предотвращения погромов 45 тыс. полицейских и жандармов

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объявил, что в ночь на субботу, 1 июля в стране будет развернуто 45 тыс. полицейских и жандармов для противодействия беспорядкам.

"Я задействовал больше специальных подразделений Raid (полицейский спецназ по борьбе с бандитизмом и терроризмом - ИФ) и BRI (бригада по розыску и реагированию - ИФ)", - сообщил глава МВД в пятницу вечером в эфире телеканала TF1.

Он заявил, что на местах будут развернуты "исключительные средства".

В десятках городов Франции со вторника продолжаются беспорядки, сопровождаемые погромами общественных зданий, грабежом магазинов, поджогами автомобилей и общественного транспорта, которые были спровоцированы убийством полицейским в столичном пригороде Нантере 17-летнего юноши, не подчинившегося требованию контроля и попытавшегося скрыться.