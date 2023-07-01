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Дальнее зарубежье 01.07.2023 15:16

Контрнаступление ВСУ будет продолжительным - Милли

Контрнаступление Вооруженных сил Украины продвигается неукоснительно, однако будет продолжительным и "очень кровавым", заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, передает The Guardian.

"Генерал армии Марк Милли сообщил Национальному пресс-клубу в Вашингтоне, что контрнаступление "неуклонно продвигалось вперед, преднамеренно пробиваясь через очень сложные минные поля… 500 метров в день, 1000 метров в день, 2000 метров в день и т.д.", - пишет издание в субботу.

Милли сказал, что его не удивило, что прогресс был медленнее, чем предсказывали. "Война на бумаге и настоящая война — разные вещи. (…) . Я сказал, что это займет шесть, восемь, десять недель, это будет очень сложно. Это будет очень долго, и это будет очень, очень кроваво. И ни у кого не должно быть никаких иллюзий по этому поводу», - добавил Милли.

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Тэги: МИЛЛИ, УКРАИНА, КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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