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Дальнее зарубежье 10.09.2023 23:15

У Украины есть 30-45 дней для завершения контрнаступления - Милли

Активная фаза контрнаступления украинских войск может продолжаться еще 30-45 дней, после этого наступление усложнит погода, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в интервью BBC.

По мнению Милли, осенью украинским военным будет труднее маневрировать, поэтому наступательные действия могут замедлиться.

«Тяжелые бои все еще продолжаются. Украинцы бьются и последовательно продвигаются. Осталось еще некоторое количество времени, вероятно, около 30-45 дней пригодной для боев погоды, так что украинцы пока не закончили. Сражения еще не закончились. (ВСУ) пока не закончили боевую фазу того, что они запланировали", - сказал генерал.

Милли подчеркнул, что и раньше говорил о длительности и сложности войны.

«Я с самого начала говорил, что эта война будет долгой, медленной, тяжелой и связанной с большим количеством жертв. Так и происходит», - добавил генерал.

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Тэги: МИЛЛИ, УКРАИНА, НАСТУПЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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