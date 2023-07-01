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01.07.2023 18:30

Украинские военные уничтожили около 21 тыс. «вагнеровцев» - Зеленский

Украинские военные нанесли колоссальные потери "вагнеровцам" во время боев на востоке - около 21 тыс. убитыми и 80 тыс. ранеными, сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью El Mundo.

"Наши войска убили 21 тыс. из них и ранили 80 тыс. Это колоссальные потери, но они дают представление о том, насколько велики такие группы на востоке Украины", - рассказал президент.

По его словам, уничтожение такого большого количества наемников также является частью контрнаступления. Сегодня украинские воины готовы двигаться вперед.

Как отметил Зеленский, "вагнеровцы" не имели выбора кроме как нападать, поскольку в случае отказа по ним открывали огонь другие же наемники. В этом был секрет их силы.

"Что касается "Вагнера", то теперь мы знаем, что они едут в Беларусь и могут создавать угрозы. Если они захотят сформировать из этих преступников наступательный кулак или диверсионные группы для действий на польских границах, мы узнаем об этом вскоре", - отметил Зеленский.

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Тэги: ЗЕЛЕНСКИЙ,


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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