Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8521 RUR   0.0201 GBR   2.1613 TRY   0.0674

Цена на нефть

30.06 $/bbl +/- WTI 70.64 +0.78 Brent 75.41 +0.90

Дальнее зарубежье 02.07.2023 16:13

В МИД Беларуси сообщают о нападении на посольство в Нидерландах

Вандал напал на посольство Беларуси в Нидерландах, сообщили в МИД Беларуси.

"Подтверждаем акт вандализма в отношении здания посольства Беларуси в Нидерландах", - приводит комментарий МИД госагентство БелТА.

Там уточнили, что в здании посольства было выбито стекло и загрязнен фасад.

"Прибывший наряд правоохранителей задержал злоумышленника", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, ПОСОЛЬСТВО, ИНЦИДЕНТ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az