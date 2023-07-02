В МИД Беларуси сообщают о нападении на посольство в Нидерландах

Вандал напал на посольство Беларуси в Нидерландах, сообщили в МИД Беларуси.
"Подтверждаем акт вандализма в отношении здания посольства Беларуси в Нидерландах", - приводит комментарий МИД госагентство БелТА.
Там уточнили, что в здании посольства было выбито стекло и загрязнен фасад.
"Прибывший наряд правоохранителей задержал злоумышленника", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.
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