В МИД Беларуси сообщают о нападении на посольство в Нидерландах

Вандал напал на посольство Беларуси в Нидерландах, сообщили в МИД Беларуси. "Подтверждаем акт вандализма в отношении здания посольства Беларуси в Нидерландах", - приводит комментарий МИД госагентство БелТА. Там уточнили, что в здании посольства было выбито стекло и загрязнен фасад. "Прибывший наряд правоохранителей задержал злоумышленника", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

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