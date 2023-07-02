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Дальнее зарубежье 02.07.2023 18:09

В Британии усиливают борьбу с демонстрантами, блокирующими дороги и мешающими строительству

Британские власти ужесточают меры для противодействия активистам, которые пытаются мешать движению на основных автомагистралях или строительству важных объектов инфраструктуры, сообщает в воскресенье Associated Press (AP).

"Общественность сыта по горло тем, как ее жизни мешает эгоистичное меньшинство. Хаос, что мы видели на наших улицах, это позор", - заявила глава МВД Великобритании Суэлла Браверман.

С воскресенья британская полиция получает расширенные полномочия против таких протестующих. Так, полицейские смогут убирать с дороги неподвижных протестующих, мешающих движению транспорта. При этом ранее в полиции жаловались, что акции со стороны активистов отвлекают тысячи стражей правопорядка от более насущных задач вроде борьбы с преступностью.

Согласно новому закону, активистам, которые пытаются помешать строительству инфраструктурных объектов путем подкопа под них, отныне грозит до трех лет тюремного заключения. Людей, кого признают виновным в попытке аналогичным образом помешать реализации транспортного проекта, могут отправить в тюрьму на срок до шести месяцев. Правоохранительные органы также будут считать уголовным преступлениям попытки активистов приковать себя к каким-либо строениям или к другим людям.

AP напоминает, что за прошлый год в Великобритании арестовали сотни активистов, протестующих в связи с изменениями климата, из-за блокирования дорог и мостов. Такие акции неоднократно вызывали серьезные сбои в движении. В то же время критики новых мер британских властей утверждают, что те серьезно угрожают праву на протест в стране.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АКТИВИСТЫ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ, УСИЛЕНИЕ

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