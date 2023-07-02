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Религия 02.07.2023 21:00

Мусульманские страны призвали принять меры против оскорблений символов ислама

Страны-участницы Организации исламского сотрудничества (ОИС) призвали принять меры против повторных оскорблений символов ислама, сообщает Al Arabiya.

Генеральный секретарь ОИС Ибрахим Таха заявил, что мусульманские страны "должны принять коллективные меры, чтобы прекратить это". По его словам, поругание Корана не является единственным проявлением исламофобии.

Ранее сообщалось, что в Швеции усилят контроль за безопасностью и пограничный контроль после акции с сожжением Корана в центре Стокгольма. Об этом сообщается в заявлении МИД Швеции, опубликованном на сайте правительства.

Как заявили в МИД страны, Швеция находится в ситуации риска возникновения новых угроз для страны в связи с подобными акциями.

В настоящее время полицейское управление Швеции подтвердило, что оно вносит необходимые коррективы в меры контроля и расширяет взаимодействие с другими органами для устранения угрозы. Шведская служба безопасности также активизировала свою работу "против воинствующих экстремистов", указали в ведомстве.

Ранее в Швеции разрешили сжечь Коран.

В.Алиев

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Тэги: ОИС, ШВЕЦИЯ, ИСЛАМ, ОСКОРБЛЕНИЯ

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