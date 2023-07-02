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Дальнее зарубежье 02.07.2023 23:34

Медведев выступает за расторжение «зерновой сделки» в ее нынешнем виде

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что "зерновая сделка" в ее нынешнем виде должна быть обязательно расторгнута.

"Зависимость от сельзохпродуктов и продуктов питания из нашей страны осознали везде, отсюда бесконечные камлания по теме зерновой сделки. Хотя всем уже ясно, что в нынешнем виде она не нужна и должна быть обязательно расторгнута", - пишет Медведев в статье "Эпоха противостояния", опубликованной в "Российской газете".

Срок очередного продления "зерновой сделки" истекает 17 июля.

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Тэги: МЕДВЕДЕВ, ЗЕРНО, СДЕЛКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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