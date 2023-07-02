Медведев выступает за расторжение «зерновой сделки» в ее нынешнем виде

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что "зерновая сделка" в ее нынешнем виде должна быть обязательно расторгнута.

"Зависимость от сельзохпродуктов и продуктов питания из нашей страны осознали везде, отсюда бесконечные камлания по теме зерновой сделки. Хотя всем уже ясно, что в нынешнем виде она не нужна и должна быть обязательно расторгнута", - пишет Медведев в статье "Эпоха противостояния", опубликованной в "Российской газете".

Срок очередного продления "зерновой сделки" истекает 17 июля.