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Дальнее зарубежье 03.07.2023 22:05

UBS рассчитывает покрыть потери в результате поглощения Credit Suisse, не прибегая к госпомощи

UBS Group AG рассчитывает, что сможет обойтись без государственных средств, обещанных ему для покрытия потерь, которые могут возникнуть в результате поглощения Credit Suisse, пишет газета Financial Times.

Правительство Швейцарии пообещало выделить UBS до 9 млрд швейцарских франков ($10 млрд) на покрытие убытков при условии, что первые 5 млрд франков убытков банк покроет сам.

Масштаб обещанной UBS помощи за счет средств налогоплательщиков вызвал серьезную критику в Швейцарии, где в октябре пройдут общенациональные выборы, отмечает FT.

Как сообщают источники газеты, UBS может объявить, что не намерен прибегать к госпомощи, в день публикации отчетности за второй квартал - 31 августа.

В марте было объявлено, что UBS купит оказавшийся в сложной финансовой ситуации Credit Suisse за 3 млрд швейцарских франков ($3,34 млрд). Сделка была закрыта в середине июня.

В последнее время уверенность руководителей UBS в том, что потери в результате закрытия некоторых направлений бизнеса Credit Suisse не превысят 5 млрд франков, существенно усилилась, говорят источники FT. Ситуация в банковском секторе стабилизировалось, и разрастания кризиса не произошло, отмечает газета.

UBS также, вероятно, объявит 31 августа о судьбе подразделения Credit Suisse по обслуживанию частных и корпоративных клиентов в Швейцарии. Главный исполнительный директор UBS Серджио Эрмотти ранее дал понять сотрудникам подразделения, что сохранение этого подразделения является "базовым сценарием".

Акции UBS прибавляют в цене 1,5% в ходе торгов в Цюрихе в понедельник. С начала текущего года их стоимость увеличилась на 6,8%.

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, UBS, ГОСУДАРСТВО, СРЕДСТВА


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