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Дальнее зарубежье 03.07.2023 20:28

Китай вводит ограничения на экспорт галлия и германия с 1 августа

Власти Китая ограничат экспорт галлия и германия - редкоземельных материалов, используемых, в частности, в производстве чипов.

Новые меры вступают в силу 1 августа 2023 года, сообщило в понедельник министерство торговли КНР.

Введение мер экспортного контроля для галлия и германия, а также их химических соединений, обусловлено защитой национальной безопасности и интересов Китая, говорится в сообщении Минторга, которое цитирует Market Watch.

Китайским поставщикам галлия и германия необходимо будет получать лицензию на экспорт в ведомстве, указывая, в каких целях планируется использование материалов.

Такой шаг Пекина является ответом властям США, которые ранее ввели ограничения на поставки высокотехнологичных компонентов в КНР, отмечает Market Watch. Новые меры, как ожидается, приведут к росту расходов производителей чипов и аппаратного обеспечения.

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Тэги: КИТАЙ, РЕДКОЗЕМ, ЭКСПОРТ, ОГРАНИЧЕНИЯ

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