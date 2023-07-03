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ТЭК 03.07.2023 20:50

Добыча нефти на ряде месторождений на западе Казахстана частично или полностью приостановлена из-за отключения электроэнергии

Нефтедобыча приостановлена на нескольких месторождениях в Атырауской и Мангистауской областях Казахстана в результате отключения электроэнергии из-за аварии на Мангистауском атомном энергокомбинате (МАЭК), сообщила пресс-служба АО "КазМунайГаз".

"В связи с отключением энергоблока на МАЭК частично либо полностью приостановлена добыча нефти на месторождениях АО "Озенмунайгаз", АО "Мангистаумунайгаз", АО "Каражанбасмунай", АО "Эмбамунайгаз" в Мангистауской и Атырауской областях", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, "работа на скважинах возобновится по мере подачи электроэнергии".

По данным на сайте "Озенмунайгаза", в состав компании входят 16 производственных структурных подразделений. Компания занимается освоением месторождений Узень и Карамандыбас.

На сайте "Мангистаумунайгаза" указано, что компания обеспечивает около 8% нефтедобычи по республике обеспечивает именно АО. Основными промышленными объектами являются месторождения Каламкас и Жетыбай, на которые приходится почти 90% всех остаточных извлекаемых запасов.

"Каражанбасмунай" осуществляет добычу тяжелой нефти на месторождении Каражанбас (северная часть полустрова Бузачи Мангистауской области). На долю компании, сообщается на сайте, приходится 12% добычи нефти по региону и 2,5% по Казахстану.

Нефтедобыча приостановлена на нескольких месторождениях в Атырауской и Мангистауской областях Казахстана в результате отключения электроэнергии из-за аварии на Мангистауском атомном энергокомбинате (МАЭК), сообщила пресс-служба министерства энергетики страны.

"В связи с отключением энергоблока на МАЭК частично либо полностью приостановлена добыча нефти на месторождениях АО "Озенмунайгаз", АО "Мангистаумунайгаз", АО "Каражанбасмунай", АО "Эмбамунайгаз" в Мангистауской и Атырауской областях", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, "работа на скважинах возобновится по мере подачи электроэнергии".

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Тэги: КАЗАХСТАН, МЕСТОРОЖДЕНИЯ, ДОБЫЧА, ПРИОСТАНОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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