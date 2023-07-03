Добыча нефти на ряде месторождений на западе Казахстана частично или полностью приостановлена из-за отключения электроэнергии

Нефтедобыча приостановлена на нескольких месторождениях в Атырауской и Мангистауской областях Казахстана в результате отключения электроэнергии из-за аварии на Мангистауском атомном энергокомбинате (МАЭК), сообщила пресс-служба АО "КазМунайГаз".
"В связи с отключением энергоблока на МАЭК частично либо полностью приостановлена добыча нефти на месторождениях АО "Озенмунайгаз", АО "Мангистаумунайгаз", АО "Каражанбасмунай", АО "Эмбамунайгаз" в Мангистауской и Атырауской областях", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, "работа на скважинах возобновится по мере подачи электроэнергии".
По данным на сайте "Озенмунайгаза", в состав компании входят 16 производственных структурных подразделений. Компания занимается освоением месторождений Узень и Карамандыбас.
На сайте "Мангистаумунайгаза" указано, что компания обеспечивает около 8% нефтедобычи по республике обеспечивает именно АО. Основными промышленными объектами являются месторождения Каламкас и Жетыбай, на которые приходится почти 90% всех остаточных извлекаемых запасов.
"Каражанбасмунай" осуществляет добычу тяжелой нефти на месторождении Каражанбас (северная часть полустрова Бузачи Мангистауской области). На долю компании, сообщается на сайте, приходится 12% добычи нефти по региону и 2,5% по Казахстану.
Нефтедобыча приостановлена на нескольких месторождениях в Атырауской и Мангистауской областях Казахстана в результате отключения электроэнергии из-за аварии на Мангистауском атомном энергокомбинате (МАЭК), сообщила пресс-служба министерства энергетики страны.
"В связи с отключением энергоблока на МАЭК частично либо полностью приостановлена добыча нефти на месторождениях АО "Озенмунайгаз", АО "Мангистаумунайгаз", АО "Каражанбасмунай", АО "Эмбамунайгаз" в Мангистауской и Атырауской областях", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, "работа на скважинах возобновится по мере подачи электроэнергии".
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