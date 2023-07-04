Meta запустит аналог Twitter в четверг

Американская Meta в четверг планирует запустить сервис микроблогов Threads, пишет The Wall Street Journal.
В магазине приложений App Store уже появилась страница Threads, где оно заявлено как "приложение Instagram для текстовых бесед". По данным WSJ, там также было указано, что запуск приложения ожидается в четверг. Ожидается, что Threads задействует базу пользователей Instagram.
Эксперты в области социальных сетей, мнение которых приводит газета, считают новое приложение значимым конкурентом Twitter. "На мой взгляд, в сфере микроблогов действительно появится новый крупный игрок, но далеко не факт, что победителем будет Meta", - приводит WSJ слова главного директора по продуктам Mozilla, бывшего топ-менеджера Twitter и Meta Стива Тейшейры.
Mozilla критиковала подходы крупных технологических компаний к управлению соцсетями и называла индустрию недееспособной. По мнению Тейшейры, нехватка доверия со стороны пользователей может негативно отразиться на популярности Threads.
По прогнозам Insider Intelligence, рекламные доходы Twitter в 2023 году составят $3 млрд. Отчетность за 2022 год не публиковалась, поскольку компания стала частной. В 2021 году соцсеть получила $4,51 млрд.
Выручка сервиса микроблогов Meta должна быть не меньше, полагает работающий в Кремниевой долине продакт-менеджер, экс-сотрудник Meta, Pinterest и Twitter Саянтан Мукхопадхьяй, чью точку зрения приводит издание. У Meta больше пользователей и рекламодателей, а ее рекламные инструменты и продукты эффективнее, благодаря чему она наверняка сможет показывать более дорогую рекламу пользователям, круг которых шире, отмечает эксперт.
Если запуск Threads действительно состоится в четверг, это может стать идеальным моментом для того, чтобы выиграть от негативной реакции пользователей в отношении Twitter, указывает MarketWatch. В понедельник Twitter объявила, что сделает платным популярный инструмент TweetDeck, чем вызвала массовое недовольство пользователей.
Ранее сообщалось, что Meta ведет переговоры для привлечения телеведущей Опры Уинфри и Далай-ламы в качестве пользователей нового приложения, которому внутри компании присвоили кодовое название "Project 92".
Назначен новый посол Таджикистана в Азербайджане
Баку высоко ценит усилия США в деле нормализации армяно-азербайджанских отношений - Алиев
Кыргызстан выставил на продажу сотового оператора «Альфа Телеком»
ГААД получит 6,4 млн манатов на строительство автодорог в Зардабском районе
Литва предлагает запрет на новые контракты с Росатомом, консенсуса в ЕС нет
11 человек погибли в ДТП в Таджикистане
Турция летом из-за выросших цен потеряла 35-40% российских туристов - АТОР
Асадов провел совещание, посвященное ликвидации последствий схода селей и паводков в мае-июне
Правительство Азербайджана создало комиссию для мониторинга на свалке отходов на территории села Сеюдлю в Гедабеке
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
7 студентов Бакинской высшей школы нефти удостоились стипендии правительства Германии
Bakcell поддержала семьи шехидов и ветеранов по случаю Гурбан байрамы
Эльмар Гасымов встретился с ректорами ряда престижных турецких вузов в Стамбуле
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС